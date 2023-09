Niño de 5 años herido de gravedad tras ataque de perro

Charlotte, NC.- Lo que parecía ser una tarde de diversión para un grupo de pequeños amigos se convirtió en tragedia después de un ataque de perro que dejó a un niño herido de gravedad.

El hecho ocurrió el miércoles 20 de septiembre cerca de las 6:30 pm en Fairchase Avenue en la ciudad de Charlotte.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó sobre el hecho y dijo que la víctima es un niño de 5 años de edad.

La policía reveló que el hecho ocurrió cuando unos niños tocaron la puerta de una residencia cercana para invitar a otros niños que allí viven a jugar.

— CMPD News (@CMPD) September 20, 2023

Cuando se abrió la puerta, el perro escapó de la residencia y atacó a la víctima, señaló CMPD. Otro niño pudo correr dentro de la residencia y hacer que el dueño del perro viniera a buscarlo.

Un equipo de Medic trasladó a la víctima con heridas graves al hospital.

El perro, que no tenía vacuna antirrábica, fue entregado a Animal Care & Control y sacrificado.

The owner of the Cane Corso mix dogs has been charged in connection to this case.

— CMPD News (@CMPD) September 22, 2023