14-perros-rescatados-de-presunta-red-de-peleas

Gastonia, NC.- Catorce perros fueron rescatados de una supuesta situación de crueldad y peleas de perros en el condado Gaston.

La Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos informó sobre este procedimiento en el que participó en colaboración con el Departamento de Policía de Gaston y en presencia de un representante de la Oficina del Fiscal de Distrito del condado.

Los perros fueron encontrados viviendo en recintos improvisados ​​y peligrosos en una propiedad residencial. Algunos tenían cicatrices visibles que concuerdan con las lesiones que normalmente se observan en las operaciones de peleas de perros, dijo la sociedad.

Además, los veterinarios notaron problemas dentales, afecciones de la piel, falta de cabello y heridas punzantes en algunos de los perros. Se encontró parafernalia de peleas de perros en toda la propiedad.

BREAKING: Our Animal Rescue team is currently in Gaston County, NC rescuing dogs from a suspected dogfighting situation.

The dogs have suffered immense trauma & we need your help to get them to safety!

🙏Donate NOW to help these & all animals: https://t.co/FlPUsMg8nT pic.twitter.com/inQ2mrnZop

— The Humane Society of the United States (@HumaneSociety) August 2, 2023