dos-mujeres-heridas-de-gravedad-tras-ataque-de-perros

Charlotte, NC.- Dos mujeres resultaron heridas de gravedad tras un ataque de perros en la ciudad de Charlotte, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió la mañana del lunes 18 de septiembre cerca de los apartamentos en Mallard Glen Drive y Mallard Highlands Drive.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) indicó que su división Animal Care and Control recibió una llamada que reportó el ataque de perros.

Información preliminar revela que la dueña de los perros estaba paseando a los animales con una correa cuando se escaparon de ella y se perdieron de vista, dijo CMPD en un comunicado.

Please see the following release regarding a dog attack investigation in the University City Division: https://t.co/lGQY9oYOiZ pic.twitter.com/5n5bGcPaqZ

— CMPD News (@CMPD) September 18, 2023