NC Quick Pass deja de estar disponible por un tiempo, ¿por qué?

Charlotte, NC.- Los habitantes de Carolina del Norte dejarán de usar NC Quick Pass temporalmente debido a una actualización de sistema.

El Departamento de Transporte informó que desde el 17 de febrero a las 5:00 pm hasta el 24 de febrero, ncquickpass.com y myncquickpass.com no estarán disponibles a medida que ejecuta la transición hacia un nuevo sistema.

Ver más: Evite fraudes en pago de peaje de NC Quick Pass

Durante este período, no se podrán realizar pagos, registrarse para obtener una cuenta NC Quick Pass, administrar la cuenta ni realizar ninguna otra acción en el sitio web existente, sistema telefónico o en los centros de servicio al cliente, precisa un comunicado.

Important update for all #NCQuickPass customers! Beginning February 17 at 5:00 p.m. through February 24, https://t.co/s4GKvniUJx and https://t.co/kipS8lu2Ht will be unavailable, as we transition to the new system. https://t.co/X8Lgvn11mP pic.twitter.com/6yvfwEVS1T

— NC Quick Pass (@NC_QuickPass) January 26, 2023