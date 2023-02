aeropuerto-se-prepara-para-vacaciones-de-primavera

Charlotte, NC.- El aeropuerto de Charlotte se prepara para brindar una mejor experiencia de parking a los viajeros y visitantes durante las vacaciones de primavera.

El nuevo Express Deck Self-Park (anteriormente conocido como Express Deck 2) estará disponible para reservar en línea a partir del 1 de marzo, informó el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas en un comunicado.

El parking estará disponible justo a tiempo para las vacaciones de primavera. Los usuarios pueden reservar en línea visitando parkCLT.com o en el Aplicación del aeropuerto CLT.

El aeropuerto dijo que continúa modernizando sus instalaciones de estacionamiento al brindar opciones de estacionamiento rápidas y fáciles.

The new Express Deck Self-Park (formerly known as Express Deck 2) will be available to book online only starting March 1 for arrivals beginning March 23. Customers can book online by visiting https://t.co/EIAJINJqsO or on the CLT Airport app.

Read More: https://t.co/D8bsGT6Xnf pic.twitter.com/LxLObQvtYw

— CLT Airport (@CLTAirport) February 16, 2023