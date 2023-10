NC anuncia reducción de costos en medicamentos

Charlotte, NC.- El Tesorero del Estado de Carolina del Norte, Dale R. Folwell, anunció un plan para disminuir los costos de medicamentos recetados a partir del 1 de enero de 2024.

La iniciativa incluye una asociación con CVS Caremark y GoodRx, quienes ofrecerán una aplicación móvil gratuita para ayudar a los miembros del State Health Plan a encontrar precios más bajos en medicamentos, señaló un comunicado del Departamento del Tesoro.

Ver más: EE. UU., nombrará medicamentos para debatir los precios de Medicare

Este esfuerzo se alinea con los continuos intentos de hacer la atención médica más asequible para los miembros del plan, que abarca a más de 740.000 personas.

(Raleigh, N.C.) – North Carolina State Treasurer Dale R. Folwell, CPA, announced today that beginning Jan. 1, 2024, some #StateHealthPlan members will enjoy lower prescription drug costs at the pharmacy. #ncpol #shp #ncleg #shpnc

MORE: https://t.co/u76Qggsa2h pic.twitter.com/v1OVnnUm4e

— NC Department of State Treasurer (@NCTreasurer) October 17, 2023