Múltiples agencias se unen para aplicar ley en el tráfico

Charlotte, NC.- Múltiples agencias en Carolina del Norte se unieron en un operativo conjunto de aplicación de la ley en la Interestatal 485, una vía con estadísticas “preocupantes” de accidentes.

La Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg informó sobre el operativo en un comunicado realizado el pasado fin de semana. Dijo que colaboró con múltiples agencias incluyendo los departamentos de policía de Charlotte-Mecklenburg, Huntersville y Davidson, así como la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte.

Desde mayo de 2020 hasta mayo de 2023 se registraron 60 accidentes con lesiones graves o fatales en la I-485 entre las salidas de University Blvd. y Steele Creek, puso en contexto la oficina del sheriff.

