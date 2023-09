Estudiante de CMS murió en accidente

Charlotte, NC.- Una estudiante de CMS (Escuelas de Charlotte Mecklenburg) murió en un accidente de tránsito, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió la noche del domingo 3 de septiembre en la cuadra 8200 de Raintree Lane.

La víctima mortal fue identificada como Ella Lukse, quien era una estudiante de décimo grado en Providence High School.

El director de la escuela confirmó el deceso de la estudiante en un mensaje. “Estamos desconsolados por esta pérdida de vidas y lamentamos su dolor con su familia y amigos. Le pedimos que mantenga a su familia, amigos y a nuestros estudiantes y personal en sus pensamientos y oraciones”.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) ofreció detalles sobre el accidente.

The CMPD’s Major Crash Investigation Unit is investigating a serious motor vehicle crash that occurred on Sunday, September 3, 2023, in the 8200 block of Raintree Lane in the South Division. See full media release here: https://t.co/1Xfd6DYA2r

— CMPD News (@CMPD) September 5, 2023