Mujer fue a comprar una bebida y terminó ganando la lotería

Raliegh, NC.- Rose Anderson tenía sed y su bebida se había acabo, así que se detuvo en una tienda para comprar más y añadió un boleto de lotería que luego la hizo ganadora de $100.000.

Esta mujer residente de Pinehurst, condado Moore, todavía no sale de su asombro. El boleto de Powerball le dio un premio que no esperaba.

«No tenía pensado parar allí ese día, pero me acordé de que no me quedaba Mountain Dew Dew», expresó entre risas cuando acudió a la sede de NC Education Lottery en Raleigh a retirar su dinero.

«Supongo que tengo que agradecérselo a mi sed», añadió.

Rose Anderson compró su boleto Quick Pick de $3 en Quality Mart en Old U.S. 1 South en Southern Pines.

