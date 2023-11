Lotería de NC estrena juegos instantáneos digitales

Raleigh, NC.- NC Education Lottery anunció el lanzamiento oficial de juegos instantáneos digitales.

Disponibles exclusivamente en línea a través del sitio web de la lotería o la aplicación móvil oficial, estos juegos ofrecen una experiencia de participación en cualquier lugar de Carolina del Norte y en cualquier momento.

Los precios de los instantáneos digitales comienzan en $0.50 (más barato que los raspaditos tradicionales) y ofrecen una variedad de opciones que se actualizan cada dos semanas, informó NC Education Lottery.

