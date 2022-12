Muerto en persecución policial en Charlotte

Charlotte, NC.- Una persona murió el chocar su vehículo durante una persecución policial el martes en la ciudad de Charlotte.

El hecho ocurrió en poco después de las 8:30 am justo cuando los oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg fueron alertados a través de un lector de matrículas sobre un vehículo vinculado a un robo a mano armada.

Los oficiales intentaron detener el vehículo, pero el conductor se negó y se produjo una persecución, indicó el departamento en un comunicado.

