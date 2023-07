Mecklenburg envía facturas de impuestos por correo

Charlotte, NC.- Mecklenburg enviará 435.000 facturas de impuestos a los contribuyentes antes del 31 de julio, informó el condado.

Las facturas, por los impuestos sobre bienes inmuebles, bienes personales individuales y bienes personales comerciales, vencen el 1 de septiembre.

Deben pagarse antes del 5 de enero de 2024 para evitar intereses, explicó el condado en un comunicado.

Ver más: Aprobado presupuesto de Charlotte, ¿cómo quedan los impuestos?

Todas las facturas fiscales pagadas a partir del 6 de enero de 2024 tendrán intereses a una tasa del 2% para enero, y un interés adicional del 0,75 % en todos los meses posteriores.

En caso de dificultades para pagar es necesario comunicarse con la Oficina del Recaudador de Impuestos.

Las facturas de impuestos se enviarán en una fecha posterior al 31 de julio para ciertas propiedades cuyos registros o valores fiscales estén en apelación.

We'll mail about 435K property tax bills next week. Pay online, by phone, by mail or in person by January 5, 2024 to avoid interest.

If you think you may have trouble paying, contact the Office of the Tax Collector: https://t.co/8BIbUYdtMp pic.twitter.com/jQEK80WTGV

— Mecklenburg County (@MeckCounty) July 25, 2023