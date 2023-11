Charlotte, NC.- Mecklenburg se comprometerá a invertir aproximadamente $6 millones de los fondos del acuerdo sobre opioides en organizaciones locales.

La inversión será parte la estrategia del condado para abordar la crisis de opioides en la comunidad.

La noticia se dio a conocer durante la reunión de actualización del Fondo del Acuerdo de Opioides, que contó con la asistencia de casi 100 socios comunitarios, líderes y estudiantes, señaló un comunicado.

La administradora del condado Mecklenburg, Dena R. Diorio, enfatizó la importancia de estos fondos y el impacto que tendrán en la lucha contra la adicción a los opioides en la comunidad.

Diorio expresó: «Con los fondos del acuerdo de opioides que abarcarán más de 18 años, tenemos la oportunidad de avanzar hacia una nueva era de esperanza y acción. Ahora tenemos los recursos para ayudar significativamente a aquellos en nuestra comunidad que sufren de adicción a los opioides o están en riesgo. Para los adolescentes en la sala, tendrán 30 años cuando finalice este trabajo de financiación”.

Mecklenburg recibirá un total de $73 millones durante un período de 18 años como parte del Acuerdo sobre Opioides. Como parte de los términos del memorando de acuerdo, se llevará a cabo una reunión pública anual cuya fecha está por definirse, con el propósito de informar a la comunidad sobre el progreso del trabajo y cómo se están distribuyendo los fondos.

Mecklenburg destina recursos contra opioides a causas locales

El Jefe de Gabinete de Salud y Servicios Humanos, Robert Nesbit, dio detalles de las agencias que recibirán fondos de la siguiente manera:

Early Intervention: $750.000

Thompson Child and Family Focus

Children’s Home Society of NC

Project 658

Evidence-Based Addiction Treatment: $750.000

Charlotte Community Health Clinic

Amity Medical Group

Employment Related Services: $525.000

Hope Haven

Charlotte Area Fund

National Center on Institutions and Alternatives

Recovery Housing Support: $3 millones

Hope Homes Recovery Services

Queen City Harm Reduction

McLeod Center for Well Being

Oxford House

Recovery Support Services: $1 million

Hope Haven

Smart Recovery USA

Carolina Cares Partnership

Amity Medical Group

