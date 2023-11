La campaña de CMPD contra el fentanilo

Charlotte, NC.- La policía de Charlotte ha iniciado una campaña de concientización contra las drogas ilegales, especialmente el fentanilo, principal responsable del aumento de muertes por sobredosis en la ciudad.

«No Cap, Those Pills are Sus» es el nombre de la campaña que usa términos de la jerga popular para llegar a la población más joven y sus familiares.

En 2023 han aumentado en 20 % las muertes por sobredosis, según datos del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Not frontin’ on this campaign, it is meant to stand out. #StreetPillsKill pic.twitter.com/HW9Su2Av2m

— CMPD News (@CMPD) November 9, 2023