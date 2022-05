Salud mental: Estigmas reducen búsqueda de ayuda

Charlotte, NC.- Los trastornos de salud mental se han convertido en una crisis en Estados Unidos. La gran mayoría de las veces las personas no buscan ayuda, principalmente, por los estigmas o etiquetas.

“El estigma está generalmente en todas las áreas de nuestra vida, en nuestros amigos, en la televisión, en las películas, en los programas”, comentó Susana Guijarro, facilitadora Wellness Recovery Action Plan (WRAP).

En todos estos contextos se tiende a etiquetar a la persona que padece una enfermedad de salud mental como “un loco o una loca”, dijo Guijaaro. Muchas veces la persona dentro de su misma familia batalla para decir “me siento triste”, “estoy deprimido”, “no me levanto porque no tengo ganas de hacer nada”. Y ella agrega que no se trata de flojera, simplemente es que no tiene deseo y podría ser síntoma de una depresión.

En su sitio web WRAP inidica que sus procesos ayudan a las personas a identificar las herramientas que lo mantienen bien y crea planes de acción para ponerlas en práctica en su vida cotidiana.

El tema de la salud mental resurgió esta semana luego de que un joven de 18 años de edad abriera fuego en una escuela en Texas y matara a 19 niños y dos maestros.

Estigmas reducen búsqueda de ayuda

Guijarro fue la facilitadora durante un taller organizado por Amexcan (Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte) en el que el tema central era romper el estigma de los latinos que buscan tratamiento de salud mental.

Según la especialista entre las enfermedades más comunes que padece la comunidad hispana en los Estados Unidos y en Latinoamérica se encuentran: esquizofrenia, trastorno de ansiedad generalizada, depresión mayor, trastorno de estrés postraumático y trastorno bipolar. Todas pueden generar intentos de suicidio.

Susana Guijarro destacó que muchas de las situaciones ocurridas son porque las personas desarrollaron enfermedades de salud mental y los padres o familiares directos no se dieron cuenta. O en otros casos les dio vergüenza avisar a sus médicos. Esto ocurre porque no quieren que sean etiquetados o les manden medicamentos que consideren perjudiciales tras los estigmas que existen.

