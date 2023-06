Maestra muestra su emoción por actos de graduación de CMS

Charlotte, NC.- Los actos de graduación escolar están llenos de emociones. Representan el logro de una meta y un esfuerzo continuado de los estudiantes y la comunidad escolar.

Las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés) finalizaron las clases y ahora están en etapa de graduaciones, la mayoría realizándose en Bojangles Coliseum y UNC Charlotte Halton Arena.

Las graduaciones van de los niños más pequeños en Pre-K y kindergarten hasta los más grandes, que ya dejan high school.

La profesora Milagros Ugueto conversó con Progreso Hispano News y ofreció su perspectiva de las tradicionales graduaciones.

Maestra muestra su emoción por actos de graduación

Ugueto es profesora en high school. Ella reconoce muchos sentimientos encontrados en esta etapa.

“Estás feliz, porque ya se van, se gradúan, ves como te traen los reportes de los diferentes universidades y colegios universitarios que los aceptan, y a la vez sientes que se va un jovencito que has visto desde el noveno grado, en mi caso que ya tengo casi siete años en la escuela”.

“Ellos llegan muy chiquitos, muy inmaduros, muy temerosos porque vienen del middle school al high school y de repente ya se terminó, ya no dio más miedo, ya no dio más temor, ahora es la expectativa de irse a trabajar, a la universidad”.

Para los graduandos Milagros Ugueto tiene un solo mensaje: “felicitaciones”.

«Esa es la palabra ideal para mí, porque recuerdo a mis padres y todo el sacrificio que hicieron para que yo pudiera estudiar, mucho más en un país donde son inmigrantes. La mayoría de mis estudiantes son también inmigrantes, y aquellos que son nativos lograron sus metas de igual manera. No se les resta mérito por haber nacido aquí; al contrario, se agradece que todos los padres se hayan sumado a esta tarea junto con los maestros y la comunidad educativa para poder avanzar y alcanzar sus metas”.

“¡Felicitaciones por haberlo logrado!”, reiteró la profesora. “Hemos avanzado, pero aún nos quedan otras metas por alcanzar. No debemos abandonar a los hijos que vienen detrás y aún no se han graduado. Es de suma importancia mantener el énfasis en asistir a clases y no faltar ni un día a la escuela».

