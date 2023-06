lista-de-graduaciones-escolares-en-charlotte

Charlotte, NC.- Las clases en las Escuelas de Charlotte Mecklenburg oficialmente culminaron el viernes dando paso a las esperadas graduaciones.

Después de un año de arduo trabajo y dedicación, los estudiantes tendrán su tradicional ceremonia.

Algunas escuelas ya han adelantado sus actos. Otras están por realizarlos. Miles de estudiantes comienzan una nueva etapa en sus vidas y con el potencial para generar impacto en sus comunidades.

Las Escuelas de Charlotte Mecklenburg publicaron en su sitio web una lista con fecha y lugar de las próximas graduaciones de cada escuela.

Sábado 10 de junio | Bojangles Coliseum

Sábado 10 de junio | UNC Charlotte Halton Arena

Lunes 12 de junio | Bojangles Coliseum

Congratulations to our remarkable Metro School graduates for overcoming every challenge and reaching new heights! As you embark on this new chapter, may your dreams soar and your achievements inspire others. #CMSClassOf23 #PublicSchoolProud pic.twitter.com/Y1cX4HlEnt

— CMS (@CharMeckSchools) June 1, 2023