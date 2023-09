Lotería cambia la fortuna de hombre de NC

Charlotte, NC.- John Miseo, residente de Morganton, Carolina del Norte, vivió un giro de fortuna inesperado cuando un billete Power Play de $ 3 se convirtió en un premio Powerball de $100.000.

Miseo, quien nunca se consideró afortunado, cambió esa percepción cuando compró su boleto de suerte Quick Pick en Quality Mart, ubicado en South Sterling Street en Morganton.

Acertó los números de cuatro bolas blancas y el Powerball rojo en el sorteo del 11 de septiembre, lo que le valió $50.000. Su suerte se duplicó gracias al multiplicador 2X.

A #Powerball win landed John Miseo with $100,000! “I knew I won something. I went online to see and thought, this can’t be right.” But it was! John added Power Play and a 2X multiplier doubled his $50,000 win to $100,000! Congrats, John! Read more ➡️ https://t.co/7Me0HO9ZF7 pic.twitter.com/ObdVI2Jjz3

— NC Education Lottery (@nclottery) September 21, 2023