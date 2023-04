Nueva política de licencias para inmigrantes

Charlotte, NC.- La División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte ahora emitiría licencias de conducir de término completo a más inmigrantes con residencia permanente o indefinida.

La medida ocurre tras una corrección de la propia institución que revisó una petición realizada en diciembre pasado de dos organizaciones que alertaban sobre las prácticas inconsistentes, injustas y discriminatorias del División de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

Ver más: Niegan licencias de conducir a inmigrantes en NC

La petición fue realizada por American Civil Liberties Union of North Carolina (ACLU-NC) y North Carolina Justice Center (NCJC). Indicaba que el DMV había negado indebidamente licencias de conducir y proporcionado licencias de conducir de plazo limitado a personas de Carolina del Norte que no eran ciudadanos y que tenían un estatus legal permanente o indefinido.

Tras la revisión de la petición, el Departamento de Vehículos Motorizados emitió un fallo declaratorio que establece que los inmigrantes de estatus permanente e indefinido tienen derecho a licencias de conducir de término completo según la ley de Carolina del Norte, dijeron las organizaciones.

"In North Carolina, over 90 percent of the population relies on cars to go to work and the ability to drive is an essential part of being able to navigate everyday life." https://t.co/8MBO1eGMHC pic.twitter.com/qvmtlEKW6b

— ACLU of North Carolina (@ACLU_NC) April 3, 2023