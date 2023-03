Raleigh, NC.- Educación K-12, servicios de salud mental y seguridad pública, esas fueron las claves del discurso de Roy Cooper sobre el estado de Carolina del Norte.

El gobernador habló durante 34 minutos en una sesión conjunta de la Cámara y el Senado en el Edificio Legislativo.

“Nuestro momento para construir una prosperidad duradera es ahora. Y sé que Carolina del Norte está lista”, dijo Roy Cooper.

El gobernador demócrata pidió a los republicanos a cargo de la Asamblea General alejarse de proyectos de ley que limiten aún más el acceso al aborto y que restrinjan la votación.

Además, señaló otras propuestas que limitarían la forma en que los maestros pueden instruir a los estudiantes sobre la raza, la sexualidad y la identidad de género.

“Desafío a esta Asamblea General a que nos mantenga alejados de esas guerras culturales que dañan a las personas y nos cuestan empleos para que podamos continuar con nuestro exitoso trabajo bipartidista”, expresó Cooper.

