labor-day-weekend-de-suerte-para-jugador-de-powerball-en-nc

Charlotte, NC.- El Labor Day Weekend trajo fortuna para un jugador de Powerball en Carolina del Norte.

NC Education Lottery anunció que una persona compró un boleto ganador de $ 1 millón para el sortero del fin de semana.

El afortunado ganador compró el boleto de $2 en Circle K en North Howe Street en Southport en el condado Brunswick.

Way to go #NCLottery player for the big win who matched five numbers in Saturday night’s #Powerball drawing and winning a $1 million prize. The lucky winner bought their ticket at Circle K on North Howe St in #Southport. Don't forget to check your numbers! https://t.co/SinpWDJRaM pic.twitter.com/xjXruRaTIm

— NC Education Lottery (@nclottery) September 3, 2023