Comprado en Charlotte boleto Cash 5 con premio de $ 1,2 millones

Charlotte, NC.- Si compraste un boleto de Cash 5 en la ciudad de Charlotte puedes ser el afortunado ganador de un boleto de $ 1,2 millones.

NC Education Lottery informó que el fin de semana del Labor Day comenzó con una gran noticia al confirmarse que hubo un ganador del premio mayor del juego de lotería.

Ver más: Mujer de Durham gana premio histórico de Carolina Keno

El afortunado compró un boleto de Cash 5 en un Food Lion ubicado en Cambridge Commons Drive en Charlotte. La suerte estuvo del lado en el sorteo del viernes 1 de septiembre.

Ganar el premio mayor de Cash 5 no es tarea fácil, ya que las probabilidades de que coincidan los cinco números del sorteo son de 1 entre 962.598.

Congratulations to the #NCLottery player who matched all five numbers in Friday’s #Cash5 drawing and won the $1.2 million prize. The lucky ticket was purchased at Food Lion on Cambridge Commons Drive in #Charlotte. https://t.co/tLsHtremk6 pic.twitter.com/fBCGG5CD6N

— NC Education Lottery (@nclottery) September 2, 2023