Kits gratuitos de prueba de radón para el hogar

Charlotte, NC.- El radón es la segunda causa principal de cáncer de pulmón después del tabaquismo en Estados Unidos. Por eso, el empleo de una prueba de radón para el hogar para tener el espacio de convivencia familiar libre de riesgos.

En Carolina del Norte, donde el radón es responsable de la muerte de unas 450 personas cada año por cáncer de pulmón, el gobernador declaró enero como el Mes Nacional de Acción contra el Radón.

Ver más: Beca en español para entrenamiento en radón

Dentro de los efectos de la proclamación serán proporcionados 3.000 kits de prueba de radón para el hogar de manera gratuita a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos, señala un comunicado.

Para conseguir uno de los kits debes ingresar en radon.ncdhhs.gov.

.@NC_Governor proclaimed January as National Radon Action Month. Radon is the leading cause of lung cancer for people who don't smoke. Testing is the only way to know if you are at risk of radon exposure at home. https://t.co/ubY65yjKJM pic.twitter.com/VTqwyV2IOv

— NCDHHS (@ncdhhs) January 10, 2023