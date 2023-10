Jugó la lotería porque tuvo un “presentimiento” y ganó

Charlotte, NC.- Larry Dunn tenía un “presentimiento”, algo le decía que tenía que jugar la lotería, así que se hizo caso. El resultado fue mejor de lo esperado al ganar $ 100.000.

El hombre es residente de Kings Mountain y ahora disfruta de un grandioso premio del juego Black Titanium de NC Education Lottery.

Dunn tuvo el “presentimiento” de camino a casa después de desayunar. Se detuvo en Amiya Express en West King Street en Kings Mountain y compró el raspadito de $ 30.

