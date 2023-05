Niños de 6 y 12 años roban a mujer en Charlotte

Charlotte, NC.- Dos niños de 6 y 12 años robaron a una mujer con una pistola de aire comprimido en la ciudad de Charlotte, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó sobre el hecho y dijo que está adelantando una investigación por robo a mano armada que involucra a dos menores de edad.

Ver más: Seis meses de la desaparición de Madalina Cojocari

El hecho ocurrió la mañana del domingo 21 de mayo en la cuadra 2100 de Diamond Creek Circle.

El reporte policial indica que una mujer dijo a los oficiales que permitió que dos niños, de 6 y 12 años, tomaran prestado su teléfono para llamar a su madre.

Officers spoke with the children’s mother who was cooperative. Officers found the weapon, which turned out to be a BB gun. The 12-year-old is charged with armed robbery and damage to property. For further information refer to the incident report: 20230521-0801-03. (4/4) pic.twitter.com/OLlhFUvNOa

— CMPD News (@CMPD) May 22, 2023