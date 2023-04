¿Inconforme con revaluación de tu propiedad? Solicita revisión

Charlotte, NC.- Si estás inconforme con la reciente revaluación de tu propiedad realizada por el condado Mecklenburg tienes la opción de solicitar una revisión.

El condado recuerda la Oficina del Tasador revaloriza todas las propiedades (terrenos y edificios) a su valor de mercado actual a partir de una fecha establecida, en este caso el 1 de enero de 2023.

Este proceso el condado lo realiza cada cuatro años. Sin embargo, propietarios pueden estar en desacuerdo con el valor tasado y solicitar una revisión, indicó el condado en un comunicado.

La revisión informal, cuyo periodo de solicitud vence el 17 de abril, permite que el propietario y el tasador revisen la notificación juntos y corrijan cualquier error sin tener que presentar una apelación formal.

Las instrucciones para solicitar una revisión informal se encuentran en el aviso de evaluación, o los propietarios pueden visitar Reval.MeckNC.gov.

El último día para presentar una apelación formal es el 9 de junio. La Junta de revisión y ecualización (BER, por sus siglas en inglés) revisa una Apelación formal, una junta de ciudadanos voluntarios que escucha las apelaciones sobre los valores tasados.

Los formularios de apelación están disponibles en la Oficina del Tasador y en línea en Reval.MeckNC.gov.

Revaluation notices will be mailed to property owners and available online Friday (3/17).

— Mecklenburg County (@MeckCounty) March 15, 2023