Propietarios comienzan a recibir avisos de revaluación

Charlotte, NC.- Mecklenburg comenzará a enviar los avisos de revaluación a más de 400.000 propietarios en el condado.

Los avisos llegarán vía correo electrónico a los propietarios a partir del viernes 17 de marzo, señala un comunicado del condado.

La revaluación es el proceso en el que el condado Mecklenburg revaloriza todas las propiedades (terrenos y edificios) a su valor de mercado actual a partir de una fecha establecida, en este caso el 1 de enero de 2023.

Las valoraciones de propiedades han aumentado un promedio del 51 % en Mecklenburg en los últimos años.

Revaluation notices will be mailed to property owners and available online Friday (3/17).

