Hombre fue a la tienda por una bebida y ganó $100.000

Willow Spring, NC.- Un hombre de Willow Spring, condado Wake, quedó en shock cuándo raspó un boleto de lotería y descubrió que ganó $100.000.

Rodney Harrington no tenía mayores esperanzas en ganar un juego de lotería de NC Education Lottery. Solo entró en una tienda para comprar una bebida Gatorade y añadió un raspadito.

“Mi boca se abrió de par en par”, describió cuando vio que su boleto de 200X The Cash le había dado el grandioso premio.

Lo primero que hizo Rodney Harrington fue llamar a su hermano para contarle lo sucedido. “Él sabía que hablaba en serio porque podía oírlo en mi voz”.

Rodney Harrington stopped for a Gatorade and left with a $100,000 prize after trying his luck on a 200X The Cash scratch-off. “My mouth just dropped wide open,” he said. His winning ticket was from Cool Mart on Penny Rd in #Raleigh. Congrats, Rodney! https://t.co/6ckNZ2WIt0 pic.twitter.com/JUWaTAFSYg

— NC Education Lottery (@nclottery) November 22, 2023