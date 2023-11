Mujer gana $100.000 en premio de lotería

Charlotte, NC.- Una mujer de Charlotte se llevó a casa un premio mayor de $100.000 al participar en el juego de lotería Cash 5 Bonus Cash.

Este fue el primero de los cuatro sorteos de la promoción, donde cada sorteo ofrece un premio principal de $100.000, junto con 40 premios secundarios de $500, explicó NC Education Lottery.

Beverly Hurston, quien compró su boleto Cash 5 en Perry’s Market en Wilgrove Mint Hill Road en Mint Hill, gastó $5 o más en un solo boleto de Carolina Cash 5, lo que le dio la oportunidad de participar en el sorteo de Bonus Cash.

Congrats to Beverly Hurston of #Charlotte for winning the first of four $100,000 top prizes in the Bonus Cash Drawing. Her lucky bonus cash entry was drawn on November 8. The next drawing will be on November 22. Hold onto your Bonus Cash Entries. https://t.co/DJAp0kD8OE pic.twitter.com/eMF7isMBMK

— NC Education Lottery (@nclottery) November 22, 2023