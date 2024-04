hombre-enfrenta-la-justicia-por-asesinato-de-su-esposa

Asheville, NC.- Un hombre en Carolina del Norte ha sido acusado por el asesinato de su esposa en 2013, informaron las autoridades judiciales.

Ernest D. Pheasant, del condado Swain y miembro inscrito de la Banda Oriental de Indios Cherokee (EBCI), está acusado de un cargo de asesinato en primer grado en territorio indio.

Ver más: Dos acusados por posesión de ametralladora

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte que el hombre de 46 años hizo su comparecencia inicial ante el tribunal el lunes 8 de abril.

Husband charged with wife's 2013 murder in Indian Country appears in federal court.

w/ @FBICharlotte @SBI1937 @BIAOJS @BureauIndAffrs @CherokeePolice https://t.co/qGsh00m80C pic.twitter.com/W53TZt1ZU6

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) April 9, 2024