Tradición familiar llevó a una mujer a ganar $ 1 millón en la lotería

Gaston, NC.- Una tradición familiar hizo a Dawn Collis ganadora de $ 1 millón en la lotería de Carolina del Norte.

Dawn Collis, de Gastonia, es la feliz ganadora del premio mayor de la lotería Jumbo Bucks.

“Era el No. 23”, dijo Collis al momento de retirar su premio. “Ese es nuestro número de la suerte. Nos casamos el 23 de julio”.

Ver más: Ganó $ 2 millones al raspar boleto de lotería con moneda especial

Su historia sobre cómo ganó el premio la cuenta NC Education Lottery en su sitio web.

Dawn Collis contó que el 4 de Julio su hija y su yerno los visitaron en casa para celebrar la Independencia de Estados Unidos.

When Dawn Collis of #Gastonia scratched off her lucky number on a Jumbo Bucks ticket, she uncovered a $1 million prize! Collis purchased her winning ticket at S&D Food Mart on East Garrison Blvd in Gastonia. Congratulations, Dawn! Read more: https://t.co/OOfUUiQalT pic.twitter.com/DDBSW4xq6k

— NC Education Lottery (@nclottery) July 10, 2023