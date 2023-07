Una superstición lo llevó a ganar $ 200.000 en la lotería

Charlotte, NC.- Un hombre de Carolina del Norte ganó $ 200.000 en la lotería después de seguir una superstición heredada de su madre.

A cualquier persona le puede picar la mano, pero a Donald Pittman, de Newport, cuando le pasó sabía que algo bueno podría venir. Su historia la cuenta NC Education Lottery.

“Me dirigía al trabajo y originalmente no iba a parar por un boleto, pero me empezó a picar la mano, así que me la puse en el bolsillo”, recordó Pittman. “Mi mamá solía decir siempre que si te pica la mano ponlo en tu bolsillo y el dinero vendrá a ti”.

Pittman compró el boleto de la suerte Ruby Red 7 en Waves Mart & Grill en NC 24 en Newport.

