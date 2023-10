Hombre con machete intentó subir a autobús escolar

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) está investigando un incidente de violencia en la carretera que involucró a un autobús escolar.

El jueves 12 de octubre, poco antes de las 6:30 am, un conductor desconocido se aproximó al autobús de las Escuelas Charlotte-Mecklenburg en E. 7th Street. El sujeto salió de su vehículo portando un machete y se enfrascó en un altercado verbal con el conductor del autobús.

Durante el enfrentamiento, el individuo se dirigió a la puerta del autobús y golpeó la misma con el machete, intentando acceder al vehículo antes de abandonar el área.

