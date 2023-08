hispano-preso-por-homicidio-es-acusado-por-otro-asesinato

Charlotte, NC.- Un hispano que está preso por homicidio, ahora ha sido acusado por su presunta responsabilidad en otro asesinato, informaron las autoridades.

Jorge David Flores-Palma, de 23 años, está bajo custodia en la cárcel del condado Mecklenburg por un homicidio de marzo de este año.

Ver más: Estudiantes describen caos por tirador en UNC-Chapel Hill

Sin embargo, los investigadores determinaron que también tiene relación con un asesinato ocurrido el 27 de agosto de 2022 en la cuadra 5000 de Cherrycrest Lane, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Case Update: Detectives with CMPD’s Homicide Unit have identified and charged a suspect a connection to a homicide investigation that occurred in the 5000 block of Cherrycrest Lane in August 2022. See full media release here: https://t.co/OTtzGNZLgv

— CMPD News (@CMPD) August 28, 2023