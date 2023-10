Herramienta web para facilitar acceso a expansión de Medicaid

Charlotte, NC.- Carolina del Norte ha lanzado una herramienta web que sirve como guía para facilitar el acceso a la expansión de Medicaid y a la atención médica.

Más de 600.000 personas en Carolina del Norte podrán solicitar cobertura médica a través de NC Medicaid a partir del 1 de diciembre.

El nuevo sitio web, creado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, ayudará a que las personas conozcan sobre la elegibilidad expandida para Medicaid y contiene recursos para que las organizaciones difundan el mensaje.

«Finalmente, los trabajadores con salarios más bajos, los veteranos, las comunidades rurales y muchos otros obtendrán el seguro de salud que han necesitado durante tanto tiempo para mantenerlos más saludables, tratar enfermedades más temprano y ayudarlos a combatir la crisis de opioides», dijo el gobernador Roy Cooper.

Beginning Dec. 1, 2023, more than 600,000 people in North Carolina will be able to apply for health coverage through NC Medicaid.

Learn more at https://t.co/RNSNuYXDYe pic.twitter.com/J11SC3uZ6J

— NCDHHS (@ncdhhs) October 5, 2023