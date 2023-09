Expansión de Medicaid ya tiene fecha

Charlotte, NC.- El gobernador Roy Cooper y el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Kody H. Kinsley, han anunciado una importante medida para brindar acceso a la atención médica a más de 600.000 residentes de Carolina del Norte.

A partir del 1 de diciembre, Medicaid se expandirá en el estado, permitiendo que un grupo significativamente más amplio de personas acceda a los servicios de atención médica que necesitan.

«Finalmente expandir Medicaid en Carolina del Norte es un logro monumental que extenderá el seguro médico a las personas que lo necesitan», dijo Cooper en un comunicado de su oficina.

“Esto significa una mejor atención médica, incluidos aquellos con trastornos de salud mental y uso de sustancias, esperanza para los hospitales rurales que luchan por permanecer abiertos y miles de millones de dólares para nuestra economía. Esta acción debería haberse tomado hace mucho tiempo y no perderemos ni un momento para comenzar la inscripción en Carolina del Norte”.

Este anuncio llega después de que el gobernador Cooper permitiera que el presupuesto estatal, aprobado por la Asamblea General, se convirtiera en ley, lo que allanó el camino para la expansión de Medicaid.

