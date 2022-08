hallado-muerto-hombre-desaparecido-en-un-parque

Charlotte, NC.- Un hombre que había sido reportado como desaparecido en la ciudad de Charlotte fue hallado muerto en un parque, informaron las autoridades.

Se trata de Matt Sullivan, de 48 años. El cuerpo sin vida fue encontrado en McAlpine Creek Park en el sureste de Charlotte.

Sullivan había sido reportado como desaparecido por sus familiares.

Un día después el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg informó sobre la desaparición en sus redes sociales y pidió apoyo a la comunidad para encontrarlo.

Sullivan fue visto por última vez el viernes 12 de agosto, alrededor de la 1:45 pm, en McAlpine Park, ubicado en 8711 Monroe Road, Charlotte.

El hombre le dijo a su familia que iba a dar una caminata y que regresaría en unas pocas horas, pero nunca volvió.

UPDATE: The victim was found deceased at McAlpine Park. There are no signs of foul play. Thank you to all who participated in search efforts.

— CMPD News (@CMPD) August 15, 2022