Charlotte, NC.- Un grupo de quinceañeras en la ciudad de Charlotte cumplió el sueño de celebrar una gran fiesta como es tradición en la comunidad latina.

El festejo, que fue posible gracias a Center for Prevention Services y su Departamento Latino «Alianza», reunió en The Charlotte Museum of History a 14 adolescentes de entre 14 y 17 años para un evento inolvidable denominado “Mi Vida 15”.

Ricardo Torres, Latino Program Manager, manifestó a Progreso Hispano News que fue un reto organizar la celebración. El programa, que cuenta con charlas educativas sobre prevención de sustancias, es impulsado con subvenciones que ayudan a costear todos los gastos de la fiesta.

“Es un placer saber que esto es un sueño para muchas niñas y padres”, dijo Torres, quien adelantó que tratarán de llevar a cabo estos festejos cada año.

“Queremos hacer esto para seguir también a la parte más grande que es educar los padres sobre tener la oportunidad de hacer una fiesta enfocados en esas bellas muchachas y que no tienen que estar intoxicados con ninguna sustancia, especialmente el alcohol que es algo típico”, expresó.

Grupo de quinceañeras celebra su fiesta en Charlotte

Las quinceañeras fueron llamadas una por una luego de unas palabras de bienvenida. Hicieron entrada de la mano de sus padres y recibieron un certificado por participar en el programa. Ellas compartieron sus emociones a Progreso Hispano News.

“Estoy muy feliz y muy orgullosa de poder estar aquí en este momento con estas las niñas tan hermosas e increíbles”, comentó Vanessa Bambi Nava. “Muchas gracias por hacer este evento, por haberme dado la oportunidad de participar y enseñarle a la gente que no se necesita alcohol para divertirse en una fiesta o pasarla bien con sus amigos”.

Kamila e Ivana Gil manifestaron la emoción de asistir por primera vez a una fiesta de 15 años y más siendo protagonistas. Ellas quedaron encantadas con la organización y manifestaron su satisfacción por la hermosa sesión de fotos.

Velanie Michelle Nava estaba alegre. “Tengo la oportunidad de saber cómo se siente ser parte de estos festejos”, expresó.

Un gran sueño

Las homenajeadas, sus familiares e invitados especiales a la celebración disfrutaron de un delicioso banquete y por supuesto del pastel. Todas se tomaron fotos con su cake y pudieron degustarlo al final.

Parte de este sueño hecho realidad fue gracias al apoyo fundamental de las familias quienes creyeron en el programa, que proporciona los recursos para celebrar el mágico momento, y acompañaron a sus hijas hasta el final.

Leydy Bonilla es madrina de una de las quinceañeras. Ella entiende la responsabilidad como de ser parte de momentos especiales y que las niñas sientan apoyo. “Hoy día la juventud más que nunca necesita ese calor familiar”.

La celebración se realizó el 12 de marzo. Los organizadores agradecieron a quienes lo hicieron posible y recordaron que aún quedan los fondos provenientes de una subvención para que más niñas puedan disfrutar el homenaje “Mi vida 15”.

Se espera que para el mes de abril otro grupo de quinceañeras también pueda cumplir el sueño de celebrar por todo lo alto en un moneto único e irrepetible.

Video: Quinceañeras cumplieron su sueño gracias a programa latino en Charlotte