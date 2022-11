Graduado en Mecklenburg entre víctimas de tiroteo en Virginia

Charlotte, NC.- La comunidad educativa y deportiva de Mecklenburg está de luto porque una de las víctimas mortales del tiroteo en Virginia era graduado en una escuela secundaria del condado.

Se trata de Devin Chandler quien fue uno de los tres jugadores de fútbol americano de la University of Virginia asesinados a tiros el pasado fin de semana.

Chandler era originario de Huntersville, Carolina del Norte y se transfirió a Hough High School en Cornelius para su último año.

El hecho en el que murió ocurrió dentro de un autobús el domingo 13 de noviembre en Charlottesville, Virginia, mientras regresaba de un viaje de estudios para ver una obra de teatro.

Uno de los estudiantes abrió fuego y mató a Chandler. Asimismo, acabó con la vida de Lavel Davis, Jr. (estudiante de tercer año de Ridgeville, Carolina del Sur,) y D’Sean Perry (jugador de cuarto año de Miami). Otras dos personas resultaron heridas.

RIP to one of our own, Devin Chandler. It saddens us to have to write this, but sending healing energy and prayers to his family. #HoughFamily

— Hough Football (@HoughFB) November 14, 2022