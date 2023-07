Ganó $ 2 millones al raspar boleto de lotería con moneda especial

Charlotte, NC.- Un hombre en Carolina del Norte ganó $ 2 millones después de raspar un boleto de lotería con una moneda especial que encontró en su automóvil.

Bobby Gary, de Chapel Hill, es el afortunado ganador de la lotería. Hace uno día, mientras lavaba su automóvil, encontró una moneda que quiso guardar porque tenía una fecha especial.

NC Education Lottery contó esta afortunada historia en su sitio web.

“Era una moneda de Chuck E. Cheese de 2010, que resulta ser el año en que nos casamos”, dijo Gary. “Dije, ‘Siento que me va a traer suerte’”.

Bobby Gary raspó su boleto de Mega 7 comprado en Harris Teeter en Hillsborough Road en Durham. Y resultó ganador. La moneda le trajo suerte, aseguró.

Bobby Gary of #ChapelHill found an old coin, used it to scratch his $20 Mega 7's ticket, and won a $2 million prize! His lucky scratch-off was from @HarrisTeeter on Hillsborough Road in #Durham. Watch the video to see Bobby claim his big check! #NCLottery https://t.co/nF2A9fbsHY pic.twitter.com/w528gU35h9

— NC Education Lottery (@nclottery) June 30, 2023