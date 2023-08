fondos-para-contratar-conductores-de-buses-escolares

Charlotte, NC.- Carolina del Norte está destinando fondos para ayudar a aumentar la contratación de conductores de autobuses escolares, una ocupación con gran escasez de personal en el estado.

El gobernador Roy Cooper dijo que 1 millón de dólares en fondos federales será destinado a la División de Vehículos Motorizados del Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT, por sus siglas en inglés) para mejorar y acelerar la capacitación de los conductores.

«Carolina del Norte necesita desesperadamente más conductores de autobuses escolares y la forma de conseguirlos es pagarles más y capacitarlos más rápido», dijo Cooper durante un recorrido por un estacionamiento de autobuses de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg.

