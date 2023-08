Consejos de seguridad en viajes de autobús escolar

Charlotte, NC.- Más de 14.000 autobuses escolares estarán en las calles de Carolina del Norte a partir del 28 de agosto cuando todas las escuelas del estado estén abiertas para recibir a los estudiantes tras las vacaciones de verano.

De los 1,5 millones de estudiantes que regresan a las aulas, unos 800.000 lo haces en el sistema de transporte de las escuelas.

Este gran volumen de autobuses y estudiantes que diariamente estarán en las calles motivó al comisionado de seguros Mike Causey a hacer una llamado de seguridad al caminar, conducir o viajar en autobús a la escuela.

Ver más: Autobuses escolares en las calles: Alerta conductores

Según el Departamento de Transporte, en 2022 hubo 1.075 accidentes que involucraron autobuses escolares. Un total de 786 personas resultaron heridas y ocho murieron.

También hubo 5.189 cargos por exceso de velocidad en una zona escolar y 968 cargos por no detenerse ante un autobús detenido.

Causey, quien también es presidente de Safe Kids NC, comenta que los conductores deben estar atentos si ve un autobús escolar con las luces parpadeando para reducir la velocidad y prepararse para detenerse.

As students across the state head back to school, we held a School Bus Safety Media Event with other government agencies aimed at keeping students safe. Commissioner Causey urged drivers to obey traffic rules, avoid texting while driving, and never pass a stopped school bus. pic.twitter.com/OqwZCTA4Gy

— NC Department of Insurance (@NCInsuranceDept) August 22, 2023