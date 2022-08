Estudiantes heridos en vuelco de autobús escolar

Chesterfield, SC.- Un vuelco de un autobús escolar en Carolina del Sur dejó ocho estudiantes heridos, confirmaron las autoridades.

El hecho ocurrió el viernes en la tarde en el condado Chesterfield, específicamente en McCaskill Road, cerca de Angelus Road.

Chesterfield County School District informó en su cuenta de Twitter que un autobús que transportaba estudiantes de New Heights Middle y Jefferson Elementary estuvo involucrado en un accidente en el área de Jefferson.

“El autobús llevaba 24 estudiantes. Ocho estudiantes fueron trasladados al hospital con lesiones”.

No está claro por lo momentos la condición de los estudiantes heridos. Tampoco las causas del siniestro.

— Chesterfield Schools (@ccsd_sc) August 19, 2022