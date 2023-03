Charlotte, NC.- El cuerpo de una persona que se cree se ahogó en Lake Wylie después de un accidente en bote fue encontrado por los equipos de emergencia.

El Departamento de Bomberos de Steele Creek había sido llamado al Catawba Yacht Club por un posible ahogamiento alrededor de las 7:40 pm.

Los socorristas comenzaron la búsqueda pero la abandonaron después de las 10 pm. Al día siguiente nuevamente volvieron al lago y encontraron el cuerpo sin vida.

Encontrado cuerpo en Lake Wylie

Las autoridades creen que la víctima cayó al agua después de un accidente con un bote de remos el martes muy cerca de la puesta del sol.

WBTV News, que cita a la Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte, dijo que el cuerpo de Jim Cook fue recuperado de Here At Last y Youngblood Road Cove alrededor de las 7:30 pm del miércoles.

Cinco agencias participaron en la búsqueda de dos días.

La Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte se está haciendo cargo de la investigación.

Video: Lake Wylie un lugar para disfrutar con prudencia