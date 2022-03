En detalle: Plan de NCDHHS para nueva etapa de pandemia

Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte dio a conocer su plan para la etapa actual de la pandemia, Moving Forward Together (español).

El NCDHHS también anunció los próximos cambios en su panel de datos de COVID-19 a partir del 23 de marzo.

El gobernador Roy Cooper, el secretario del NCDHHS, Kody H. Kinsley, y la secretaria del Departamento de Comercio de Carolina del Norte, Machelle Sanders, realizaron una conferencia de prensa para anunciar un plan hacia una nueva fase de COVID-19. El enfoque del NCDHHS se basa en cuatro principios: priorizar la equidad, empoderar a las personas, mantener la capacidad del sistema de salud y colaborar con socios locales. El plan completo está disponible en línea en inglés y español.

A lo largo de los últimos dos años, NCDHHS ha elevado y ajustado una combinación de métricas para comprender los impactos de la pandemia y guiar la respuesta del estado. En esta próxima fase, el departamento elevará diferentes métricas en el plan para reflejar el estado actual de Carolina del Norte.

Algunas métricas clave informadas durante la pandemia ya no cumplen con la situación actual y ya no se utilizarán.

A partir del 23 de marzo, la página Resumen del Panel de control COVID-19 del NCDHHS se actualizará semanalmente los miércoles e incluirá un enfoque en siete métricas clave.

If you test positive for COVID-19 there are treatments available.

➡️ Talk to your doctor.

➡️ Visit https://t.co/042Ux6Ezr2, or

➡️ Call 1-877-332-6585 (English)/1-877-366-0310 (Spanish). The call center can help people who do not have a doctor. pic.twitter.com/hdzphUiUew

— NCDHHS (@ncdhhs) March 16, 2022