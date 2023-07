Empresa se instala en Mecklenburg y amplía fuerza laboral local

Charlotte, NC.- TTX, una importante empresa de distribución de vagones ferroviarios, tendrá en el condado Mecklenburg una nueva sede para ampliar sus operaciones y así mismo la fuerza laboral local.

La empresa invertirá al menos $ 13,8 millones y generará 150 nuevos puestos de trabajo en el distrito comercial central de Charlotte.

El condado Mecklenburg hizo el anuncio del próximo inicio de operaciones de TTX en un comunicado. La empresa cuenta con un completo equipo de ingeniería y diseño para cuidar su amplia y variada flota.

TTX, que propiedad de los principales transportistas ferroviarios del país, además invierte y opera soluciones tecnológicas industriales sofisticadas.

TTX is the latest company to choose the County as its new headquarters! Their move will bring 150 new jobs.

We've worked on economic projects like this with the @CLTGov for the last 12 months, bringing in more than $312M capital investment & 800 jobs: https://t.co/1GypBvOv0p pic.twitter.com/LUOhLj8U9I

— Mecklenburg County (@MeckCounty) July 11, 2023