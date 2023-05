Dos heridos en tiroteo en autobús de CATS

Charlotte, NC.- Dos personas resultaron heridas en un tiroteo en un autobús de CATS (Charlotte Area Transit System), informaron las autoridades.

El hecho ocurrió el jueves 18 de mayo, cerca del Charlotte Premium Outlet Mall. El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) reveló este lunes detalles del suceso.

Los disparos los hizo un pasajero. Los heridos son el conductor de la unidad de transporte y un pasajero.

El reporte de la policía indica que oficiales de Steele Creek Division respondieron a los informes sobre un tiroteo en un autobús de CATS.

See the media release for a shooting Thursday, May 18, involving a CATS bus: https://t.co/tfDL9u8MaC

— CMPD News (@CMPD) May 22, 2023