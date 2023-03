Dos detenidos por tiroteo durante entrega de órdenes de arresto

Charlotte, NC.- Dos personas fueron detenidas después de un tiroteo ocurrido durante un procedimiento de entrega de órdenes de arresto en la ciudad de Charlotte.

El hecho ocurrió el lunes 27 de marzo en la cuadra 14700 de Superior Street.

Fiadores estaban tratando de entregar órdenes de arresto pendientes a un sospechoso cuando éste sacó un arma y se produjo un intercambio de disparos.

Uno de los fiadores y el sujeto que intentaba localizar resultaron heridos. Las balas incluso alcanzaron casas cercanas y rozaron a una persona no relacionada con el caso.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que dos sospechosos fueron arrestados y acusados ​​en este caso.

