Dona sangre y recibe una tarjeta de regalo

Charlotte, NC.- Donar sangre puede salvar vidas y también traer sorpresas para las personas que a través de este gesto muestran su lado solidario.

El 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre designado hace casi 20 años por World Health Assembly.

Ver más: Recibe dinero por donar sangre

“El Día brinda una oportunidad especial para celebrar y agradecer a los donantes de sangre voluntarios de todo el mundo por su donación de sangre y se ha convertido en un importante foco de acción para lograr el acceso universal a sangre segura”, señala la Organización Mundial de la Salud en su sitio web.

El año pasado, la Cruz Roja Americana dijo que estaba sufriendo la peor escasez de sangre en una década.

Good things happen when you give blood or platelets with the Red Cross. You’ll feel good knowing your donation can help save a life. Plus, come to give in June & get a $10 gift card by email. Join us at Camp Do Good – reserve your donation spot today: https://t.co/nM87fwdgEu pic.twitter.com/ULcBDRmAH4

— Red Cross Greater Carolinas (@GCRRedCross) June 12, 2023