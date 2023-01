Mes de la Donación de Sangre en NC

Charlotte, NC.- “La donación de sangre no es solo durante una crisis, sino que se necesita un amplio suministro todo el tiempo para ayudar a dar vida a otros”, sostuvo el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, durante una visita junto a la primera dama Kristin Cooper a la Cruz Roja Americana.

Cooper y su esposa donaron sangre y el mandatario aprovechó para proclamar enero como el Mes de la Donación de Sangre en Carolina del Norte.

«Si está sano y es elegible, regístrese para donar hoy», emplazó el gobernador.

Una donación de sangre tiene el potencial de salvar hasta tres vidas.

It’s always a good time to give blood. If you’re healthy and eligible, sign up to donate today.https://t.co/cb3ULE3Qoa pic.twitter.com/56qHitFtJU

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) January 19, 2023